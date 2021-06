Skrøbelig koalition indleder ny epoke i Israel efter Netanyahu

Den 9. juli går den 81-årige Rivlin selv af for at blive efterfulgt af den 60-årige Isaac Herzog, som blev valgt til ny præsident af parlamentet tidligere i denne måned.

Præsidentens rolle er blandt andet at fremme sammenhold på tværs af etniske og religiøse grupper. Det er også præsidenten, der efter parlamentsvalg udpeger en person til at forsøge at danne regering.

Bennett skal lede regeringen i to år. Herefter skal han afløses af midterpolitikeren Yair Lapid, der har været en drivende kraft i at samle en koalition af otte partier for at vippe Netanyahu fra magten.

Netanyahu, som har været premierminister siden 2009, har beskyldt sine politiske modstandere for at have begået "den højeste form for valgsvindel".

Den tidligere premierminister er i flere tilfælde sigtet for korruption, og han risikerer at blive idømt fængsel. Men han har indtil nu levet op til sit ry som Israels mest behændige politiske overlever.

Men uden posten som premierminister til at skærme sig kan han inden for kort tid vente at få afgjort sin skæbne ved en domstol.

Bennetts ultranationalistiske parti Yamina kom kun ind på en femteplads ved det seneste valg, men som tungen på vægtskålen kunne han vælge, om han ville støtte Netanyahu eller Lapid. Bennett valget at gå med centrumpolitikeren Lapid.

Bennett beskrives som en realpolitiker, der ikke er speciel interesseret i magten. Han har en broget baggrund. Han er født i Haifa, men er søn af forældre indvandret fra USA.

Han er tidligere kommandosoldat.

Bennett gik ind i politik, efter at han 2005 solgte sit it-foretagende Cyota for 145 millioner dollar.

Politisk står den nye premierminister til højre for Netanyahu. Han går ind for annektering og er erklæret modstander af en tostatsløsning.

Bennett, som er far til fire børn, har ledet en bosætterorganisation, men han bor selv med familien i Ra'anana, en forstad til Tel Aviv.