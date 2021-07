Skovbrande raser nær tyrkiske feriebyer og kræver fire liv

Flere end 4000 brandmænd bekæmper i disse dage et stort antal skovbrande langs Tyrkiets sydkyst.

Samtidig er myndighederne gået i gang med at undersøge, om brandene, der er brudt ud nær feriebyen Antalya, er blevet påsat.

Det bekræfter den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Det seneste dødsoffer var en 25-årig mand, der døde, mens han forsøgte at ringe efter hjælp i byen Marmaris torsdag.

Branden opstod i den tyndt befolkede region på sydkysten omkring 75 kilometer fra Antalya, der er særligt populært blandt russiske og østeuropæiske turister.

Men langsomt har branden spredt sig, og torsdag kom den tættere på strandene i regionen, der er spækket med hoteller og feriesteder.

Billeder på sociale medier og tyrkisk tv viser beboere, der springer ud af deres biler for at løbe for livet gennem røgfyldte gader, der er oplyst af orange flammer.

Mindst 183 personer er blevet indlagt på hospitalet.

Skov- og landbrugsminister Bekir Pakdemirli siger, at et hotel er blevet evakueret nær turistbyen Bodrum - cirka 300 kilometer vest for Antalya - hvor nye brande er brudt ud.

Den russiske ambassade oplyser, at Moskva har sendt tre brandslukningsfly til Tyrkiet for at hjælpe med slukningsarbejdet.

Grækenlands udenrigsminister, Niko Dendias, siger også, at den græske regering er klar til at hjælpe, hvis det bliver nødvendigt.

Også i Italien kæmper brandvæsenet mod flammerne fra skovbrande over hele landet. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

De fleste af brandene er ifølge myndighederne opstået som følge af skødesløs eller ondsindet opførsel.

Det italienske brandvæsen oplyser, at det kæmper mod 240 skovbrande i blandt andet Calabrien i den sydlige del af landet, i Lazio, hvor hovedstaden Rom ligger, og på øerne Sicilien og Sardinien.