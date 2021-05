Skotter går til valg præget af krav om løsrivelse

Skotlands nationalister ventes ikke at vinde et absolut flertal ved et parlamentsvalg torsdag, hvilket kan svække deres bestræbelser på at få en ny folkeafstemning om skotsk uafhængighed i stand. Det skriver Reuters.

En meningsmåling i avisen The Scotsman, viser, at Skotlands Nationalparti (SNP) vil komme til at mangle seks pladser i at have et absolut flertal.

Målingen er foretaget af valgfirmaet Savanta Comres.

SNP og dets leder, Nicola Sturgeon, går til valg på, at de vil have en ny folkeafstemning om uafhængighed i 2023.

Hvis et flertal af vælgerne torsdag står bag partiets krav, vil den britiske premierminister, Boris Johnson, være "uden nogen demokratisk eller moralsk begrundelse for at afvise en folkeafstemning", siger Sturgeon.

Sturgeon udfordrede tirsdag den britiske premierminister med en erklæring om, at kun de britiske domstole vil kunne stoppe endnu en skotsk folkeafstemning om uafhængighed.

- Jeg siger rent ud, at hvis Boris Johnson ønsker at stoppe det, så må han gå rettens vej.

Skotterne holdt i 2014 en folkeafstemning om selvstændighed fra Storbritannien. Her sagde 55 procent ja til at forblive i den britiske union.

Men Sturgeon og hendes parti mener, at situationen i dag er radikalt anderledes. Dengang var antagelsen, at Storbritannien fortsat ville være en del af EU. Men det holdt kun kort, for en britisk folkeafstemning i 2016 endte med et ja til at forlade EU.

Den britiske regering under ledelse af Boris Johnson har gentagne gange afvist det. Den konservative britiske regering mener afstemningen i 2014 var en mulighed man får én gang i løbet af en generation.

Ved brexit-folkeafstemning sagde 62 procent af skotterne, at de ønskede at forblive i EU, og de gik dermed mod flertallet på landsbasis.

- Med alle vore talenter og ressourcer, burde Skotland trives og være en af de drivende kræfter i EU. I stedet skal vi stå på sidelinjen, har Sturgeon sagt.

Selv om mange bruger brexit som argument for en skotsk løsrivelse, så er det ikke givet, at der ville være et flertal for uafhængighed ved en ny afstemning. En meningsmåling denne uge viser, at 49 procent ville stemme nej til løsrivelse, mens 42 procent ville stemme ja.

Sturgeon er heller ikke den eneste, som går til valg for løsrivelse. Hendes forgænger som førsteminister og tidligere partifælle Alex Salmond har startet et nyt parti - Alba, hvilket er det gæliske navn på Skotland - med løsrivelse som nærmest det eneste punkt i partiprogrammet.

Også De grønne er for uafhængighed.