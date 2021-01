Skotsk leder søger ny opbakning til uafhængigt Skotland

Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon, siger, at det er hendes agt at gennemføre en folkeafstemning om uafhængighed fra Storbritannien, selv om den britiske premierminister, Boris Johnson, er helt afvisende.

En ny meningsmåling viser, at der er flertal for skotsk uafhængighed i befolkningen.

Sturgeon siger, at hvis hendes parti, Skotlands Nationalparti, får stærk opbakning ved parlamentsvalget i Skotland i maj, så vil hun gå efter en ny folkeafstemning.

- Jeg ønsker at få en legal folkeafstemning. Det er det, jeg vil søge at få bemyndigelse til hos det skotske folk i maj, og hvis de giver mig den bemyndigelse, så er det, hvad jeg agter at gøre, siger hun til BBC.

Skotland havde en folkeafstemning i 2014 om uafhængighed. Her sagde 55 procent ja til at forblive i den britiske union.

Men Sturgeon mener, at situationen i dag er radikalt anderledes. Dengang var antagelsen, at Storbritannien fortsat ville være en del af EU. Men det holdt kun kort, for en britisk folkeafstemning i 2016 endte med et ja til at forlade EU.

Men i Skotland sagde et stort flertal dengang ja til at forblive i EU.

- Meningsmålingerne viser, at et flertal af folk i Skotland ønsker uafhængighed, siger Sturgeon.

En ny meningsmåling for avisen Sunday Times viser, at 49 procent af Skotlands vælgere vil stemme for uafhængighed ved en folkeafstemning, mens 44 procent er imod.

Samtidig forudser avisen, at Sturgeons parti vil vinde en "jordskredssejr" ved valget i maj.