Skotsk leder forventer flertal til selvstændighedspartier

- Det ser ud, som om der uden tvivl bliver et flertal for selvstændighed i det skotske parlament, siger hun til Sky News ifølge AFP.

Alle stemmerne ved valget er endnu ikke talt op. Lørdag aften har SNP kurs mod at forblive det største parti, men det har tabt en vigtig valgkreds, som kan forpurre partiets forhåbninger om at vinde absolut flertal.

SNP mistede ved valget i 2016 sit absolutte flertal, men partiet dannede en mindretalsregering. Den ledes af førsteminister Nicola Sturgeon.

Omkring klokke 18 var status, at partiet har sikret sig 57 af de 68 pladser i parlamentet, som er blevet afgjort. Der er 129 pladser på spil ved valget.

Det store emne ved valget er en ny folkeafstemning om løsrivelse fra Storbritannien. SNP ønsker en folkeafstemning ved udgangen af 2023.

Hvis SNP sammen med partiet De Grønne får flertal, vil partierne lægge et stort pres på Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, for at få en folkeafstemning.

Det har Boris Johnson hidtil pure afvist.

Skotterne holdt i 2014 en folkeafstemning om selvstændighed fra Storbritannien. Her sagde 55 procent ja til at forblive i den britiske union.

Den konservative britiske regering mener afstemningen i 2014 var en mulighed, man får én gang i løbet af en generation.

Men Sturgeon og hendes parti mener, at situationen i dag er radikalt anderledes. Dengang var antagelsen, at Storbritannien fortsat ville være en del af EU. Men det holdt kun kort, for en britisk folkeafstemning i 2016 endte med et ja til at forlade EU.

Ifølge SNP vil et uafhængigt Skotland søge om optagelse i EU, eftersom de fleste skotter stemte imod brexit.

Skotterne gik til valg torsdag. Men corona forsinker optællingen af stemmer, og tidlig lørdag aften er de endelige valgresultater stadig ikke klar.

Lokalparlamentet bestemmer i Skotlands selvstyre. Det har beføjelser inden for dagliglivet i Skotland, herunder uddannelse, sundhed og transport.

SNP har vundet alle lokalvalg i Skotland siden 2007.