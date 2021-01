Nicola Sturgeon er førsteminister i Skotland. Hun leder Skotlands regering, der bestyrer et udstrakt selvstyre. Blandt andet er sundhed og håndtering af coronapandemien i skotternes egne hænder. Sturgeon vil have Skotland gjort til en selvstændig nation og kræver en ny folkeafstemning om løsrivelse.

Skotland kræver kæmpe brexit-erstatning

Regeringen i London må til lommerne, mener Skotlands Nationale Parti (SNP), der leder Skotland. SNP, som går ind for EU, siger, at brexit koster skotterne dyrt.

Da briterne i 2016 holdt folkeafstemning om EU, stemte to af de fire lande i Det Forenede Kongerige (UK) for at blive.

