Skoler advarer mod voldelig tv-serie

Den er voldsomt voldeligt den sydkoreanske tv-serie "Squid Game" som den seneste måned har optrådt på streamingtjenesten Netflix. Så voldelig at flere engelske skoler nu opfordrer forældre til ikke at tillade, at deres børn ser serien.

Det har nemlig vist sig, at der i flere tilfælde har været episoder, hvor skolebørn har forsøgt at efterligne de voldelige scener fra serien. Det skriver den engelske avis Daily Mail.

Netflix skriver selv, at serien henvender sig til +16-årige, men den henstilling overholdes hverken af skolebørn i England eller Danmark, hvor serien også er voldsom populær.

Således er det helt normalt at elever på 11-12 år har set de voldelige scener i serien.

I England har det fået flere skoler til at skrive ud til forældre. Både med opfordringen til, at børnene ikke ser serien og, hvis de forsøger at kopiere Squid Game til skolengården, vil det få konsekvenser.