Skib lækker 1000 ton olie og skaber miljøkrise ved Mauritius

Skibet, MV Wakashio, stødte mod revet ud for Mauritius' sydøstlige kyst 25. juli, hvor det har befundet sig siden. Torsdag begyndte olie fra det ødelagte skrog at lække.

Akihiko Ono, vicedirektør i Mitsui OSK Lines, oplyser på et pressemøde i Tokyo søndag, at selskabet gør alt, hvad det kan, for at løse problemet.

- Vi undskylder dybt for de store problemer, vi har forårsaget, siger han.

Ifølge fagfolk og myndigheder skaber det store olieudslip en miljømæssig katastrofe i området.