Skeptisk Sydkorea gør klar til nærkontakt med Nordkorea

Men det signalerer også forbehold over for nye positive signaler fra Nordkorea.

Sydkorea siger mandag, at det vil forsøge at arrangere flere genforeninger af familier, som blev splittet under Koreakrigen.

Det er håbet, at de militære spændinger mellem Nord -og Sydkorea bliver mindsket, og at et sjældent topmøde mellem de to landes ledere kan komme i stand.

Ministeriet for Genforening har udsendt en erklæring om genforeningsmøder for familier, efter et møde mellem højtstående repræsentanter for de to lande i Seoul.

Her blev der overrakt en invitation fra den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, til Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, om at besøge Pyongyang.

Det sker, selv om USA har fremsat advarsler om ikke at falde for nordkoreanernes charmeoffensiv i forbindelse med OL.

Invitationen blev overbragt af Kim Jong-uns søster, der er inviteret til Sydkorea under OL. I den hedder det, at Kim Jong-un vil mødes med den sydkoreanske leder på den tidligst mulige dato.

Men til trods for de mange positive signaler er der mange sydkoreanere, som ser med skepsis og bekymring på situationen, hedder det i erklæringen fra Sydkoreas ministerium for genforening.

Flere iagttagere påpeger, at Nordkoreas, Kim Jong-un, har scoret nogle hårdt tiltrængte publicity-point ved at sende sin lillesøster til OL og invitere den sydkoreanske præsident til topmøde.

- Men hvorvidt dette blot bliver til et par fotos og et par håndtryk, eller om det vil føre til en ny situation på Koreahalvøen, er et åbent spørgsmål, heddet det.

Genforeningsministeriet i Seoul siger, at fremskridt skal komme fra både Nord -og Sydkorea og i et samspil med relaterede lande og det internationale samfund.

- Sydkorea fastholder, at Koreahalvøen skal gøres fri for atomvåben, og det vil loyalt iværksætte internationale sanktioner mod Nordkorea og samtidig søge en fredelig løsning, hedder det i erklæringen.