Skeptisk Schulz og Merkel gør forsøg på at enes om regering

Tysklands præsident, Frank-Walter Steinmeier, tog torsdag aften imod forbundskansler Angela Merkel og den socialdemokratiske leder, Martin Schulz, på sit slot i Berlin i et nyt forsøg på få dem til at enes om at forblive i regering sammen.

Der er gået knap 10 uger siden valget til Forbundsdagen. Presset på Merkels konservative CSU/CDU og Schulz' SPD er vokset for at få dem til at videreføre den såkaldte store koalition.

Med til mødet hos Steinmeier er også den bayerske CSU-leder Horst Seehofer.

Foran præsidentens palads Bellevue er cirka 100 mennesker mødt op for at protestere mod, at EU i nogle år endnu vil tillade glyfosat, der indgår i det populære ukrudtsmiddel Roundup.

- Hop, hop, hop - glyfosat stop, råber demonstranterne og minder deltagerne inde på mødet i Bellevue om, at tilliden mellem parterne ikke er i top.

Mandag brød den tyske landbrugsminister fra CSU, Christian Schmidt, koalitionsregeringens erklærede politik: Ikke at stemme for en forlængelse af glyfosat.

Han valgte på egen hånd at stemme for at forlænge tilladelsen for ukrudtsmidlet med fem år.

Det betød, at der lige netop var flertal blandt EU-landene for at forlænge tilladelsen af midlet, der er under mistanke for at kunne give kræft.

Det gjorde SPD rasende, og Merkel måtte ud offentligt og irettesætte sin landbrugsminister.

Schulz sagde efter et historisk ringe resultat ved valget i september, at SPD ville gå i opposition. Men da ugers regeringsforhandlinger mellem Merkel, det liberale FDP og Miljøpartiet De Grønne brød sammen tidligere på måneden, var der to muligheder tilbage: Enten et nyvalg eller at den store koalition fortsætter.

Schulz har inden torsdag aftens møde udtrykt sig skeptisk om mulighederne. Men han er villig til at se på, hvad CDU/CSU har at tilbyde.

De politiske partiers møde med præsidenten blev indledt klokken 20.