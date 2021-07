Skeptikere får vaccine af frygt for Delta

Men nu tyder det på, at den mere smitsomme Delta-variant får flere skeptikere i USA til at takke ja til en vaccine mod covid-19.

De var upåvirkede af præsident Joe Bidens opråb. De var afvisende over for USA's førende læger. Og heller ikke sports- eller filmstjerner kunne få dem overbevist.

Det viser udviklingen i coronahotspots som Arkansas, Kansas og Missouri, hvor skeptikerne i stigende grad ruller ærmerne op og får vaccinestik.

Det skriver avisen Washington Post.

- Min ven arbejder på et hospital. Og hun fortalte mig, at der er 18-årige i respirator. Det skræmte mig, siger Tyler Sprenkle, der for nylig færdiggjorde high school og fik et vaccinestik i Missouri denne måned, til Washington Post.

25-årige Chelsah Skaggs fra Arkansas fortæller, at hun har undgået coronavaccinerne på grund af de falske rygter om, at vaccinerne måske kunne forårsage infertilitet.

Men da Delta-varianten spredte sig i hendes nabolag, begyndte hun selv at læse nærmere om vaccinerne. Det overbeviste hende om at blive vaccineret.

- Skepsis er en god ting. Men at være ignorant er noget andet. Det eneste, jeg fortryder, er, at jeg ikke gjorde det tidligere, siger hun til Washington Post.

Mere end 4,7 millioner nyvaccinerede amerikanere har taget samme beslutning over de seneste to uger.

Fredag blev der i USA givet 856.000 vaccinedoser. Det er det højeste daglige tal siden 3. juli ifølge Washington Posts tal.

Og det er særligt i områder med høj smitte, at flere lader sig vaccinere.

Texas registrerede i sidste uge det højeste antal vaccinerede på en dag i over en måned. Tallene er ikke lige så høje, som da de var på det højeste. Men det er stadig 25 procent højere end for en måned siden.

- Der er et hastværk for at få et skud vaccine, som hænger sammen med Delta-variantens spredning og flere indlæggelser, siger Tesha Montgomery, som leder en vaccineklinik i Houston, Texas, til Washington Post.

Desværre, tilføjer hun, venter mange med at blive stukket, indtil de har oplevet konsekvenser af coronasmitte på tæt hold.

Det kræver altså ifølge hende i mange tilfælde, at borgere har oplevet familie eller venner, der har gennemgået et hårdt sygdomsforløb, før de lader sig vaccinere.

I Arkansas genindførte guvernøren torsdag krisetilstand som følge af stigende smittetal og indlæggelser. Situationens alvor overbeviser tilsyneladende flere borgere om at blive vaccineret.

Staten er over den seneste måned gået fra i gennemsnit at give 27.000 vaccinestik om ugen til 70.000.

- Vi har været nødt til at få flere vacciner leveret. For første gang i to en halv måned er vi nødt til at bestille store leverancer, siger Robert Ator, som står i spidsen for statens vaccineindsats, til Washington Post.

- Folk er bange, tilføjer han.

I USA har 67 procent af borgerne over 12 år fået mindst et vaccinestik. 57,7 procent af dem er færdigvaccinerede. Der er dog store forskelle på tværs af landet.

Nogle steder i USA er det ned til 20-30 procent, som har fået vaccinestik, så de er immune over for virusset.