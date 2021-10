Skæbnetime for statuen af Henry Stanley

Stanley er berømt verden over for at have sagt "Doctor Livingstone, I presume?" for 150 år siden i det dybe Afrika.

Da fandt Stanley den savnede missionær David Livingstone i Ujiji i Tanzania.

For ti år siden fik Denbigh en statue af Stanley. Byens berømte søn.

Siden er der imidlertid sket meget. I fjor, da bevægelsen Black Lives Matter rev kolonistatuer ned, blev der også rejst kritik af Stanley-statuen.

For havde Stanley ikke opført sig forfærdeligt i Afrika? Havde han ikke hjulpet Belgiens kong Leopold II med et blodigt kolonistyre i det nuværende DRCongo.

Debatten om statuen i Denbigh tog fart.

Det endte med, at indbyggerne den 15. og 16. oktober i år holdt folkeafstemning om sagen.

Netavisen nation.cymru skriver, at resultatet afsløres på et byrådsmøde på onsdag den 27. oktober.

Det falder sammen med, at det er 150 år siden, at de historiske begivenheder fandt sted i Ujiji.

Livingstones optegnelser viste, at mødet skete mellem den 24. og 28. oktober 1871. Stanley sagde den 10. november.

Henry Stanley, født i Denbigh i 1841, har en usædvanlig historie.

Hans far døde kort efter fødslen, og så forlod hans mor ham. Ved sin dåb fik han navnet John Rowlands.

Han voksede op på fattiggården. Som teenager gik han om bord på et skib mod USA, og han så sig ikke tilbage.

Om bord mødte han den rige handelsrejsende Henry Hope Stanley, og det navn begyndte drengen fra Denbigh selv at bruge.

I USA blev han soldat i borgerkrigen fra 1861 til 1865 og sloges på begge sider.

Så blev han journalist på The New York Herald, og hans liv slog et stort sving.

Avisen sendte ham i 1871 til Afrika for at finde den berømte skotte og missionær David Livingstone.

Livingstone var draget ud for at finde Niles udspring. Siden 1866 havde der kun været spredte rygter om ham.

I marts 1871 kom Stanley til Bagamoyo i Tanzania. Han samlede lokale bærere og guider.

Så begav han sig ind i junglen.

Sygdomme og strabadser begyndte at tynde ud i bærere og pakdyr. Stanley selv fik dysenteri.

I slutningen af oktober eller begyndelsen af november var ekspeditionen nær landsbyen Ujiji.

Her var der rygter om, at Livingstone befandt sig.

Og så var det, at det berømte møde fandt sted, og den berømte sætning blev udtalt.

Eller det tror vi da. Kilden til sætningen er Stanley i bogen "How I Found Livingstone" fra 1872.

Livingstones helbred var skidt. Han havde siddet fast langt væk fra civilisationen i flere år.

Men han ville ikke med hjem.

Han fik forsyninger af Stanley, og så fortsatte han med at lede efter Nilens udspring.

Stanley var nu blevet begejstret for Afrika, og han blev berømt efter at have fundet Livingstone.

Han var efterfølgende med til at kortlægge store områder af Centralafrika.

I 1878 indgik han en aftale med Belgiens Kong Leopold II.

Opslagsværket history.com skriver, at kongen ville have Stanley til at bringe handel og kristendom til Afrikansk Congo - i dag Den Demokratiske Republik Congo.

I virkeligheden brugte kongen Stanley til at skabe Congo Free State, der blev udråbt i 1885.

Her blev der begået forfærdelige forbrydelser mod de lokale.

Stanleys ekspeditioner i Afrika sluttede i 1890.

Da han døde i 1904, var der begyndt at komme rapporter, der tilsmudsede hans bedrifter.

Rapporter, som nu over 100 år senere også kan ramme hans eftermæle i fødebyen Denbigh i Wales.