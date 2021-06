Skæbnestund i Sverige: Löfven holder pressemøde 10.15

Den socialdemokratiske statsminister har mandag frist for at oplyse, om han mener, at han har sikret sig opbakning hos et flertal i parlamentet, Riksdagen, eller om han udskriver nyvalg.

Det er ikke på forhånd oplyst, hvad Löfven vil annoncere på pressemødet.

For en uge siden tabte Löfvens regering en tillidsafstemning i Riksdagen, da venstrefløjspartiet Vänsterpartiet stemte imod regeringen.

Löfvens regering, der består af Socialdemokratiet og Miljöpartiet, hviler på støtte fra Vänsterpartiet samt Centerpartiet og Liberalerna.

Vänsterpartiet stemte med oppositionen, fordi partiet var utilfreds med en regeringsaftale fra januar om at sætte husleje for lejere fri.

Centerpartiet, der har talt for at sætte lejen fri, har siden bøjet sig og erkendt, at aftalen fra januar skal genforhandles.

Liberalerna derimod har allerede oplyst, at partiet ønsker en anden statsminister. Der er dog lige akkurat flertal bag Löfven, hvis han kan holde på Centerpartiet, Vänsterpartiet og en løsgænger, der har forladt Vänsterpartiet.

Hvis Löfven mener, at han har opbakning i Riksdagen, sker der ifølge det svenske nyhedsbureau TT rent teknisk det, at han afskediges af lederen af Riksdagen, men uden at der udskrives valg.

Herefter får Löfven muligheden for at forhandle med partierne om et flertal bag et nyt regeringsgrundlag. Kan han finde det flertal, kan han på ny danne regering og dermed fortsætte som statsminister.