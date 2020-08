Skader i Beirut koster milliarder og gør tusindvis hjemløse

Der er ødelæggelser i over halvdelen af byen, siger han.

Mindst 100 mennesker er omkommet under eksplosionen tirsdag eftermiddag. Her eksploderede et stort lager med kunstgødning.

Det har gjort mange af byens beboere hjemløse, fortæller Abboud.

- Jeg tror, der er mellem 250.000 og 300.0000 mennesker, som nu er uden et hjem, siger han ifølge AFP.

- Vi har mistet ti af Beiruts brandfolk, og skaderne ligger på mellem tre og fem milliarder dollar, og måske mere, siger han.

Det svarer til mellem knap 19 og 31,5 milliarder kroner.

Ingeniører og tekniske teams er nu sendt ud i byen for at foretage en officiel gennemgang af, hvor meget skaderne løberne op i, oplyser Abboud.

Præsident Michel Aoun skrev tirsdag på Twitter, at der befandt sig 2750 ton ammoniumnitrat i det lager på havnen, som eksploderede.

Det har i seks år været oplagret på havnen, uden at sikkerheden omkring bygningen var i orden.

Libanesisk Røde Kors oplyste tidligere tirsdag, at cirka 4000 mennesker er såret.

Myndighederne var onsdag fortsat i gang med at undersøge, hvad der fik den store mængde kunstgødning til at eksplodere.

Chefen for havnen i Beirut siger ifølge Reuters, at der ikke var oplagret noget sprængstof sammen med kunstgødningen.

Eksplosion er sket på et tidspunkt, hvor landet gennemlever sin værste økonomiske krise, siden borgerkrigen fra 1975 til 1990 sluttede.

Især mange unge har siden oktober sidste år deltaget i store demonstrationer mod regeringen og politikerne. De har protesteret mod korruption og lede over de stadig ringere leveforhold.

Derfor kan Libanon blive afhængig af økonomisk hjælp udefra.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, oplyser, at han torsdag rejser til Libanon.