Sisi-udfordrers hjemkomst til Egypten omgærdet af mystik

Der var frygt for, at Shafik - som netop har luftet overvejelser om at stille op mod præsident Abd al-Fattah al-Sisi ved næste års egyptiske præsidentvalg - var forsvundet.

I et helt døgn efter at Egyptens tidligere premierminister Ahmed Shafik var vendt tilbage til Kairo efter fem år i udlandet, hørte ingen fra ham.

Lørdag blev han ifølge sin families oplysninger hentet af myndigheder i sit hjem i De Forenede Arabiske Emirater og sat på et fly til den egyptiske hovedstad, Kairo.

Hans familie, der var mødt op i lufthavnen i Kairo for at tage imod ham, kunne ikke få øje på ham ved ankomsten lørdag. Kilder i lufthavnen oplyste, at sikkerhedsfolk havde eskorteret ham ud af lufthavnsbygningen.

Shafik selv gav ikke lyd fra sig i over et døgn. Heller ikke familien vidste, hvor han var, oplyser hans datter i en sms til nyhedsbureauet AP.

Søndag er der stadig mange ubesvarede spørgsmål omkring den tilsyneladende deportation af Shafik.

Men søndag aften trådte han frem på egyptisk tv og afviste, at han er blevet bortført.

Han siger i interviewet med den private tv-station Dream TV, at han stadig overvejer at stille op som præsidentkandidat.

- Nu er jeg her i landet, så jeg vil mene, at jeg er fri til at overveje spørgsmålet yderligere, at undersøge og gå ud og tale med folk på gaden, siger han.

Ahmed Shafik har tilbragt de seneste fem år i De Forenede Arabiske Emirater.

Den tidligere premierminister forlod Egypten efter med snæver margen at have tabt præsidentvalget til Mohamed Mursi fra Det Muslimske Broderskab i 2012.

Kort efter valget blev der rejst anklager mod ham om korruption, men siden er han blevet frikendt for alle anklager.

Under sit eksil i De Forenede Arabiske Emirater dannede han et nyt politisk parti, som han har ledet fra udlandet.