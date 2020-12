Singapore godkender som det første land kød fra laboratorie

Virksomheden Eat Just kalder det for den første godkendelse af såkaldt rent kød, der ikke kommer fra slagtede dyr.

Singapore har givet en amerikansk virksomhed grønt lys til at sælge kyllingekød, der er fremstillet på et laboratorie.

Efterspørgslen efter alternativer til almindeligt kød er stærkt stigende på grund af forbrugernes bekymring over sundhed, dyrevelfærd og miljø.

Plantebaserede kødfremstillinger findes i stigende grad på hylder i supermarkederne og på restauranter.

Men det rene eller dyrkede kød, som bliver fremstillet af dyremuskelceller i et laboratorie, er fortsat på et tidligt stadie på grund af høje produktionsomkostninger.

- Dette er den første lovgivningsmæssige tilladelse til at sælge rigtigt kød i høj kvalitet fremstillet direkte fra dyreceller, som er sikkert for mennesker at indtage, og det baner vejen for en kommerciel lancering i en mindre skala i Singapore, siger Eat Just i en erklæring onsdag.

Firmaet har tidligere sagt, at kødet vil blive solgt som nuggets til en pris på 50 dollar stykket. Det svarer til omkring 300 danske kroner.

Men medstifter og administrerende direktør Josh Tetrick siger, at omkostningerne siden er faldet.

Kødet vil derfor blive solgt for omkring det samme som kylling i høj kvalitet, når det bliver lanceret på en restaurant i Singapore "om meget kort tid".

Tetrick vil ikke fortælle den nøjagtige salgspris eller omkostningerne for fremstillingen.