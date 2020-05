Singapore frygter værste slag mod økonomi siden uafhængighed

Singapores handelsministeriums prognose for 2020 lyder nu på et bnp-fald på mellem fire og syv procent.

Der er dog en "stor grad af usikkerhed om længden og alvorligheden af Covid-19-udbruddet", skriver ministeriet ifølge Reuters.

I marts forudsagde ministeriet et fald på mellem en og fire procent.

Selv det bedst mulige scenarie i prognosen vil nu være værre end finanskrisen i 2008-2009.

Skulle bnp-faldet ramme de syv procent i det værste scenarie, vil det være det største fald siden uafhængigheden i 1965, skriver AFP.

Udviklingen i finanscentrummet ses flere steder som en indikator på den internationale økonomis tilstand.

Nedlukninger i store markeder som USA, Europa og Kina har ramt eksporten hårdt, og lukningen af international luftfart har ramt turistsektoren.

Meldingen fra ministeriet kommer, blot timer inden en vækstpakke ventes at blive præsenteret i bystaten.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Bystaten har en af de højeste smitterater i Asien og vil først lette på den omfattende lukning af en række samfundsfunktioner næste måned.

Værst ser det derfor også ud til at gå i andet kvartal, hvor Song Seng Wun, økonom ved CIMB Private Banking, ifølge AFP forventer, at stort set hele det økonomiske tilbageslag vil ramme med et fald på 15-20 procent.

Det samme gør Selena Ling, OCBC Banks leder for den finansielle og strategiske afdeling, skriver Reuters.

- Nedjusteringen indikerer et stort fald i momentum i andet kvartal på grund af perioden med lockdown og en kun svagt stigende kurve i genopretningsfasen, siger Selena Ling