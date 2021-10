Singapore dropper karantænekrav for Danmark og andre lande

Singapore vil fra næste uge tillade borgere fra en række lande, herunder Danmark, at tage til landet uden krav om karantæne ved ankomst.

Det skriver BBC.

Ifølge bystyrets premierminister, Lee Hsien Loong, er det på tide, at Singapore fortsætter strategien om at leve med covid-19.

Derfor bliver de karantænefrie rejser fra Tyskland og Brunei, der blev indført i sidste måned, udvidet til ni andre lande fra 13. oktober.

Det gælder vaccinerede rejsende fra Danmark, Canada, Frankrig, Italien, Storbritannien, Holland, Spanien og USA og fra november også Sydkorea.

Singapore har under pandemien haft strenge restriktioner for at kontrollere smitten med coronavirus.

Der har været relativt få coronarelaterede dødsfald i bystyret, men hårde nedlukninger har svækket Singapores status som forretnings- og luftfartsknudepunkt.

I en tale lørdag siger Lee Hsien Loong, at Delta-varianten har vist, at coronavirus ikke vil forsvinde.

Men med vaccinationer, afstandskrav og omhyggelig overvågning med virusset er det muligt at leve med det "nye normale", siger han.

I talen siger premierministeren også, at en række andre restriktioner vil blive lempet. Det betyder blandt andet, at vaccinerede borgere kan gå på restaurant og handle i indkøbscentre.

Lee Hsien Loong erkender, at lempelsen af rejserestriktionerne sandsynligvis vil føre til en stigning i antallet af smittede.

Men han påpeger, at rejseboblen med Tyskland og Brunei har vist, at vaccinerede godt kan rejse sikkert uden at skulle i karantæne på et hotel ved ankomst.

I det danske udenrigsministeriums senest opdaterede rejsevejledning fra 1. oktober bliver alle ikke-nødvendige rejser til Singapore frarådet på grund af betydelige indrejserestriktioner.