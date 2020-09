Silvio Berlusconi er i bedring efter coronainfektion

Italiens tidligere premierminister Silvio Berlusconi er i bedring efter at have modtaget behandling mod covid-19. Det fortæller hans læger ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Han blev bragt til et hospital i den italienske storby Milano torsdag, da han fik problemer med lungerne i forbindelse med en infektion med coronavirus.

Indlæggelsen skete efter et ophold i hans luksusvilla på Sardinien. Også Berlusconis partner, den 30-årige Marta Fascina, og to af hans fem børn blev testet positive for coronavirus.

Berlusconis forhold til Fascina blev offentligt kendt sidste år. Hun er medlem af parlamentet for det konservative Forza Italia.

For Berlusconi kommer infektionen på et kritisk tidspunkt for hans politiske liv. Han stiller op til et lokalvalg senere på måneden.

Før indlæggelsen talte Berlusconi i telefon til deltagerne ved et valgmøde i Genova.

- Jeg forsikrer jer om, at jeg ikke har feber, og at jeg ikke har smerter. Jeg har det ret godt.

To dage efter indlæggelsen meddelte den 83-årige Berlusconis læger, at han nu var stabil, og hans vejrtræningen udviklede sig som forventet.

Søndag har Berlusconis krop reageret godt på behandlingen mod covid-19. Det siger Alberto Zangrillo, som er læge ved San Raffaele Hospital.

Han betegner Berlusconis respons på behandlingen som "optimal."

Lægerne fortæller også, at Berlusconi befandt sig i en kritisk fase, da han blev indlagt. Hans høje alder spiller en afgørende rolle, og han har derfor brug for mere behandling.

Berlusconi har ud over sit virke som politiker, tidligere været ejer af den italienske fodboldstorklub AC Milan. Han ejer i dag Serie C-klubben SS Monza.

Samtidig står han i spidsen for et stort mediekonglomerat.