Sikkert partiledervalg sender Le Pen mod præsidentvalg

Den franske højrefløjsleder Marine Le Pen blev søndag genvalgt som partileder for det højreorienterede oppositionsparti Rassemblement National (RN) - det tidligere Front National.

Le Pen klarede sig overraskende meget dårligt ved det nylige regionalvalg, hvor hun var blevet spået markant fremgang. Hendes parti vandt ikke en eneste af de 13 regioner i Frankrig.

Dette har ført til selvransagelse i partiet omkring Le Pens strategi med at gøre det traditionelt kontroversielle parti til et mere traditionelt højrefløjsparti.

Men på partiets onlinekongres i weekenden blev Le Pen ikke udfordret som partileder, og hun forsikrede, at hun føler sig "ekstremt kampberedt" forud for den kommende valgkamp, hvor hun for tredje gang stiller op som præsidentkandidat.

- Jeg er ikke i tvivl om, hvad der skal gøres for Frankrig, sagde Le Pen, som er 52 år og uddannet advokat.

Meningsmålinger tyder på, at præsidentvalget vil gå ud i en anden runde, hvor det igen vil blive en duel mellem Le Pen og præsident Emmanuel Macron. Ved valget i 2017 blev anden valgrunde vundet klart af Macon.

Men det er langt fra givet, at det vil ske igen. Macron er svækket, efter at hans midterparti, La République en Marche (LREM), også klarede sig dårligt ved regionalvalget.

Men både Le Pen og Macrons partier har henvist til, at regionalvalg kun vækker moderat interesse hos vælgerne, og at det ikke kan sammenholdes med et præsidentvalg.

De store vindere ved valget var de traditionelle store partier - Republikanerne og Socialisterne, som ved præsidentvalget blev knust af Macrons midterparti.

Le Pen og andre ledere i RN siger, at de vil fortsætte med at nedtone partiets ophidsede retorik mod indvandring og mod EU, så det kan vinde flere vælgere fra Republikanerne.

Det var Maine Le Pens far, Jean-Marie Le Pen, som sendte chokbølger gennem Frankrig i 2002, da han gik videre til den anden og afgørende runde i præsidentvalget efter at have slået Socialisternes kandidat.

Dette sikrede en valgsejr til Jacques Chirac, som dermed fik venstrefløjens stemmer, til trods for, at han langt fra var populær til venstre for miden.