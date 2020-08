Sikkerhedschef: Stormagter støtter hver deres præsidentkandidat

Kina ser præsident Donald Trump som "uforudsigelig" og arbejder for, at han skal tabe valget i 2020.

Sådan lyder den usædvanligt direkte vurdering fra William Evanina, direktør for det amerikanske National Counterintelligence and Security Center (NCSC).

Den statslige myndighed vurderer og bekæmper trusler mod USA fra udenlandsk spionage.

Her har man fået efterretninger om flere og flere forsøg på indblanding.

- Vi vurderer, at Kina foretrækker, at præsident Trump - der i Beijing anses som uforudsigelig - ikke bliver genvalgt, siger Evanina.

- Kina har gjort yderligere forsøg på at øve indflydelse op til november 2020 for at forme det politiske miljø i USA, presse politikere, der modarbejder landets interesser, og modvirke kritik af Kina.

Striden handler blandt andet om den gensidige kritik af håndteringen af coronavirus, konsulatlukninger og om behandlingen af Hongkong og det muslimske mindretal uighurerne i Kina.

Trump er enig i advarslen om forsøg på kinesisk indblanding.

- Kina ville elske et valg, hvor Donald Trump tabte til søvnige Joe Biden, siger han på et pressemøde.

- De ville drømme om at eje vores land.

Evanina mener også, at Iran bruger sociale medier til at splitte USA og skade Trump, mens Rusland forsøge at skade Bidens valgkampagne.