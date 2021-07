Sikkerhed omkring USA's mappe til atomangreb skal undersøges

USA's forsvarsministerium skal evaluere, om alle sikkerhedsprotokollerne er i orden for den såkaldte "nuclear football", der er en mappe med de koder, som USA's præsident skal bruge for at lancere et atomangreb.

Det oplyser ministeriets interne vagthund, generalinspektør Michael Horowitz' kontor, tirsdag.

Årsagen til evalueringen er især, at en af de såkaldte "nuclear footballs" kom lidt for tæt på de urostiftere og Donald Trump-støtter, der stormede USA's Kongres 6. januar.

Det siger en embedsmand i forsvarsministeriet, som ønsker at være anonym.

I et kort notat oplyser generalinspektør Michael Horowitz' kontor, at det vil undersøge, hvordan USA's forsvarsministerium, Pentagon, er i stand til at opdage og reagere, hvis en af disse mapper bliver "tabt, stjålet eller bragt i fare".

Under stormløbet mod Kongressen 6. januar var daværende vicepræsident Mike Pence til stede i bygningen. Ved sin side havde han en militærrådgiver, der med sig havde en backup af en af de særlige atommapper.

Overvågningsbilleder viste efterfølgende, hvordan Pence og militærrådgiveren med mappen i al hast blev bragt i sikkerhed, da urostifterne kom tættere og tættere på deres opholdssted.

- På intet tidspunkt blev mappen bragt i fare, siger en kilde med kendskab til situationen.

Kilden understreger, at selv hvis det var lykkedes for urostifterne at få fat i mappen og på en eller anden måde beordre et atomangreb, så ville ordren først skulle undersøges og godkendes af militæret.

Alligevel var stormløbet 6. januar en af flere episoder i løbet af tidligere præsident Donald Trumps embedsperiode, hvor der blev sået tvivl om sikkerheden omkring atommappen.

I november 2017 kom en embedsmand fra Kinas sikkerhedstjeneste op og slås med en amerikansk militærrådgiver, der bar på mappen, mens Donald Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, spiste frokost i et andet rum.

Slagsmålet blev så ophedet, at daværende stabschef i Det Hvide Hus John Kelly måtte ligge sig imellem for at sikre, at mappen ikke røg ud af militærrådgiverens hænder.

Episoden blev senere bekræftet af en embedsmand fra Donald Trumps administration.