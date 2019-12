Sigtet diplomatfrue afviser at rejse til Storbritannien

En amerikansk diplomathustru afviser at rejse frivilligt tilbage til Storbritannien, hvor hun fredag er blevet sigtet i en sag om et trafikdrab.

Den britiske anklagemyndighed gav fredag tilladelse til, at politiet rejser sigtelse mod Sacoolas, der angiveligt ramte en motorcyklist med sin bil i august.

Den 19-årige motorcyklist, Harry Dunn, blev dræbt i ulykken.

Ifølge sigtelsen var det Sacoolas' hasarderede kørsel, der var skyld i den unge brites død.

Sacoolas blev på det tidspunkt afhørt af britisk politi, men hun rejste efterfølgende hjem til USA. Hun meddelte på det tidspunkt, at hun som hustru til en amerikansk diplomat havde immunitet.

Britiske myndigheder siger fredag, at proceduren for udlevering er sat i værk.

Sagen har udløst forargelse i Storbritannien og en strid mellem amerikanske og britiske myndigheder om, hvorvidt hun skal udleveres.

- Jeg håber, at Anne Sacoolas nu vil indse, at det rigtige at gøre er at komme tilbage til Storbritannien og samarbejde i den retlige proces, siger den britiske udenrigsminister, Dominic Raab.

Det amerikanske udenrigsministerium giver derimod udtryk for skuffelse over, at der nu er rejst sigtelse.

- USA har tydeligt givet udtryk for, at på tidspunktet for ulykken og under hendes ophold i Storbritannien, havde chaufføren i denne sag en status, der gav diplomatisk immunitet, siger en talskvinde for udenrigsministeriet.

Maksimumsstraffen for uagtsomt manddrab ved hasarderet kørsel er 14 års fængsel.