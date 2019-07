Sigtelser mod demonstranter skaber nye protester i Hongkong

Politiet meddelte tirsdag, at 44 demonstranter ville blive sigtet for optøjer. Derudover skulle en enkelt demonstrant sigtes for ulovlig våbenbesiddelse.

Men kun 23 blev fremstillet for en dommer onsdag, da sigtelserne blev læst højt. Det er uklart, hvorvidt de resterende skal for en dommer senere.

De sigtede har ifølge politiet sat afspærringer på vejene, ødelagt hegn, beskadiget vejskilte og angrebet politibetjente med brosten.

Demonstranterne blev tilbageholdt efter sammenstød med politiet ved en demonstration i den vestlige del af Hongkong søndag.

Her brugte politiet tåregas til at sprede demonstranterne. De havde blokeret vejene med vejskilte og paraplyer.

Nyheden om sigtelserne har givet anledning til nye sammenstød mellem demonstranter og politiet i Hongkongs gader onsdag.

De nye sammenstød er sket ved to politistationer. Her er store grupper af demonstranter mødt op for at protestere.

Derudover var hundredvis af demonstranter mødt op foran retsbygningen, hvor de sigtede befandt sig.

Hongkong har været præget af massive protester siden juni. Demonstrationerne begyndte mod et lovforslag, som vil betyde, at indbyggere i Hongkong kan udleveres til retsforfølgelse i Kina.

Modstandere af forslaget fremhævede, at det kunne åbne for flere domme af politisk karakter.

Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, har erklæret lovforslaget for skrottet. Men demonstranterne er utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage. Mange kræver derfor, at Lam træder tilbage.