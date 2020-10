Sigtelser mod Sarkozy udvidet i sag om Gaddafis valgbidrag

Den franske anklagemyndighed har udvidet sigtelsen mod den tidligere præsident Nicolas Sarkozy i en sag, hvor han blandt andet er sigtet for at have modtaget et valgkampbidrag fra Libyens tidligere leder Muammar Gaddafi.

Det oplyser anklageren i sagen fredag ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Allerede i 2018 blev Nicolas Sarkozy sigtet for blandt andet korruption og ulovlig kampagnefinansiering.

Mandag indgav anklageren i sagen en ny sigtelse for "deltagelse i en kriminel sammensværgelse".

Den sigtelse vil ifølge anklagemyndigheden blive lagt oven i de allerede eksisterende sigtelser mod ekspræsidenten.

Anklagemyndigheden mistænker Sarkozy for at have modtaget millioner af euro fra Gaddafis regime op til valget i 2007.

Nicolas Sarkozy var fransk præsident fra 2007 til 2012. Han har hidtil nægtet alle anklager i sagen.

Han har tidligere betegnet den påståede forbindelse mellem ham og den nu afdøde libyske leder som "grotesk".

Fredag nægter han endnu en gang at have beskidt mel i posen.

På Facebook skriver han blandt andet, at hans "omdømme er blevet smadret" af "sigtelser uden selv de mindste beviser".

Siden 2013 har efterforskere undersøgt påstande fra personer i Gaddafis væltede styre, herunder fra sønnen Seif al-Islam, om at Sarkozy modtog ulovlige bidrag i 2007.

Sagen tog for alvor fart, da en fransklibanesisk embedsmand, Ziad Takieddine, fortalte mediet Mediapart om sin rolle.

Han fortalte, at han afleverede kufferter med fem millioner euro i kontanter, som han havde hentet i Libyen, til Sarkozy og dennes tidligere stabschef Claude Gueant.

I alt har politiet efterforsket påstande om, at mindst 50 millioner euro blev kanaliseret til Sarkozy og hans valgkamp.

Det er et beløb, der ligger langt over, hvad der er tilladt for politiske kampagner. Grænsen lyder på 21 millioner euro, skriver nyhedsbureauet AP.