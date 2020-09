Sightseeing-flyture vinder frem i Asien og Australien

Flyselskaber i både Asien og Australien er under coronakrisen begyndt at tilbyde sightseeing-flyture, hvor det ikke handler om at komme fra A til B, men i stedet om at flyve over naturskønne områder og få en oplevelse.

Flyene lander nemlig i samme lufthavn, som de letter.

Et af de seneste eksempler på den tendens er en tur fra den australske millionby Sydney, som går over koralrevet Great Barrier Reef og den australske outback.

På turen kommer man blandt andet i lav højde over klippen Uluru, tidligere kendt under navnet Ayers Rock, inden man syv timer efter afgang lander i Sydney.

Pladserne på flyet blev udsolgt på ti minutter, oplyser selskabet bag, Qantas.

- Det er sandsynligvis det hurtigst sælgende fly i Qantas' historie, siger en talskvinde for selskabet.

Og efterspørgslen var der, på trods af at billetterne langtfra var gratis.

Således kostede de billigste billetter omkring 3600 danske kroner, mens de dyreste havde en pris på helt op mod 17.500 kroner.

- Folk savner tydeligvis at rejse og den oplevelse, som det er at flyve. Hvis efterspørgslen er der, vil vi helt sikkert udbyde flere af disse naturskønne flyveture, mens vi venter på, at grænserne åbner, siger talskvinden.

Hårde indrejseregler rettet mod at holde coronavirus under kontrol har ført til et fald i internationale rejser i regionen på 97,5 procent.

Det oplyser flyorganisationen Association of Asia Pacific Airlines.

Samtidig forsøger selskaber som Eva Airways i Taiwan og japanske Ana Holdings desperat at holde gang i forretningen.

Derudover kan det holde piloters licenser gældende, hvis de kommer ud at flyve.

Fra næste måned ventes også Singapore Airlines at udbyde de nye flyture.

Men idéen har her fået udbredt kritik fra miljøforkæmpere.

- For det første opfordrer det til CO2-intensive rejser uden nogen god grund, og for det andet er det en kortvarig løsning, der kun er en distraktion i forhold til de politiske og værdimæssige ændringer, som vi er nødt til at foretage for at afbøde klimakrisen, lyder det fra gruppen SG Climate Rally.