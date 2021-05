Sierra Leones regering vil afskaffe dødsstraf i landet

Dog bliver Sierra Leone, der stadig er ved at komme sig efter årtiers borgerkrig, ofte kritiseret af rettighedsgrupper for fortsat officielt at holde fast i dødsstraffen.

- Så snart lovforslaget når parlamentet og bliver godkendt, vil det sætte punktum for dødsstraffen, siger vicejustitsministeren.

Han tilføjer, at præsident Julius Maada Bios regering har besluttet at afskaffe dødsstraf for at "opretholde Sierra Leones grundlæggende menneskerettigheder".

Det er endnu uklart, hvornår parlamentet vil godkende forslaget.

Meddelelsen fra den sierraleonske regering kommer onsdag i forbindelse med en gennemgang foretaget af FN af Sierra Leones menneskerettigheder.

EU's ambassadør i Sierra Leone, Tom Vens, lykønsker præsident Julius Maada Bio med tiltaget.

- Vi vil fortsætte med at samarbejde med dig om at fremme en progressiv dagsorden for menneskerettigheder, siger ambassadøren.

Sierra Leones forfatning fra 1991 tillader brugen af dødsstraf for groft røveri, drab, forræderi og mytteri.

Sidst, dødsstraffen blev brugt, var i 1998, da 24 militærofficerer blev henrettet som følge af et mislykket kupforsøg året inden.

Den tidligere britiske koloni blev hærget af en borgerkrig fra 1991 til 2002. Krigen krævede 120.000 liv.

En sandheds- og forsoningskommission, der blev nedsat i 2005 for at undersøge den brutale konflikt, anbefalede at afskaffe dødsstraf. Kommissionen kaldte dødsstraffen for "en krænkelse af det civiliserede samfund".

Myndighederne var dog imod at afskaffe dødsstraffen, og mellem 2016 og 2020 blev 84 mennesker dømt til døden ved sierraleonske domstole ifølge FN.

Hvis parlamentet godkender forbuddet, bliver Sierra Leone det seneste afrikanske land, som afskaffer dødsstraf. I maj forbød Tchad dødsstraf.