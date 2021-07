Sierra Leone giver grønt lys til at afskaffe dødsstraf

Parlamentet i Sierra Leone har fredag stemt for at afskaffe dødsstraf i det vestafrikanske land.

Dødsstraf vil blive erstattet med livsvarigt fængsel eller mindst 30 års fængsel for forbrydelser som drab, groft røveri og forræderi.

Vicejustitsminister Umaru Napoleon Koroma sagde i maj, at regeringen ønsker at afskaffe dødsstraffen for at beskytte borgernes grundlæggende menneskerettigheder.

Der er ikke blevet udført nogen henrettelser i Sierra Leone siden 1998, og dødsstraffe bliver ofte omstødt.

Sierra Leone, der stadig er ved at komme sig efter årtiers borgerkrig, er ofte blevet kritiseret af rettighedsgrupper for fortsat officielt at holde fast i dødsstraffen.

Sidst, dødsstraffen blev brugt i 1998, blev 24 militærofficerer henrettet som følge af et mislykket kupforsøg året inden.

Den tidligere britiske koloni blev hærget af en borgerkrig fra 1991 til 2002. Krigen krævede 120.000 liv.

Ifølge Amnesty International havde 108 lande i verden ved udgangen af sidste år afskaffet dødsstraf, mens den i praksis er afskaffet i 144 lande.