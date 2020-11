Dominic Cummings forlader fredag aften Downing Street 10. Den magtfulde rådgiver for premierminister Boris Johnson var lige blevet fyret. Cummings er en ledende kraft i brexit-bevægelsen, og hans afgang kan give Johson mere plads til at forhandle en handelsaftale med EU.

Sidste udkald for britisk aftale med EU

Sandhedens øjeblik er ved at indfinde sig for Storbritannien og EU. For meget tyder på, at de to parter kun har få dage til at blive enige om det fremtidige samarbejde, inden brexit endegyldigt er en realitet ved nytår.

EU's ledere vil torsdag holde et videotopmøde, og kilder i Bruxelles siger til en række medier, at hvis der ikke er en aftale med briterne inden da, så er løbet så godt som kørt.