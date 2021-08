Sidste britiske fly letter fra Kabul efter evakuering af 15.000

Dermed slutter en operation, hvor det er lykkedes at evakuere næsten 15.000 afghanere og britiske borgere, siden Taliban for to uger siden tog kontrol over hele landet.

Det oplyser en talsmand for det britiske forsvarsministerium.

Samtidig siger en amerikansk embedsmand til Reuters, at der nu befinder sig færre end 4000 soldater fra USA i lufthavnen i Kabul.

Der har under de seneste mange dages store evakueringer været op mod 5800 amerikanske soldater på plads.

De sidste britiske soldater i lufthavnen gør sig klar til at blive fløjet ud i løbet af weekenden. Det vil ske sammen med et mindre antal afghanske borgere.

Tidligere lørdag landede et fly med soldater i det sydlige England efter endt mission i den afghanske hovedstad.

USA har en aftale med Taliban om, at alle amerikanske styrker - og dermed også de allierede styrker - skal være ude af Afghanistan på tirsdag. Taliban har afvist at udskyde denne deadline.

- Tiden er kommet til at lukke denne fase af operationen. Men vi har ikke glemt de folk, som stadig har behov for at kunne tage afsted, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe dem, siger den britiske ambassadør i Afghanistan, Laurie Bristow.

Den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, skønnede fredag, at mellem 800 og 1100 afghanere, der har arbejdet sammen med briterne, ikke vil være i stand til klare sig ud af Afghanistan lige nu.

Den danske del af operationen blev afsluttet fredag. Her nåede det sidste Hercules-fly hjem til Danmark efter at have deltaget i arbejdet med et evakuere knap 1000 afghanere og danske statsborgere.

Taliban har i løbet af sommeren - med en hast, der har overrasket de vestlige lande - indtaget den ene afghanske provins efter den anden. Det kulminerede søndag for knap to uger siden, da de islamistiske krigere uden kamp indtog Kabul.

Det betød samtidig afslutningen på Vestens militære og humanitære operation i Afghanistan. Den varede næsten 20 år.