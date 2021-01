Sidste år tangerer varmerekord fra 2016

2020 tangerer rekorden for det varmeste år, der nogensinde er målt, sammen med 2016.

Det gør ifølge eksperter varmerekorden endnu mere bemærkelsesværdig.

Rekorden bekræfter en bekymrende tendens, hvor de seneste seks år alle ligger i top seks over de varmeste år målt på kloden.

Ifølge forskerne er en af konsekvenserne ved, at det bliver varmere, at frekvensen og intensiteten af mange ekstreme vejrhændelser øges, lyder det i pressemeddelelsen.

Der var flere eksempler på ekstreme vejrhændelser sidste år.

Rekordtemperaturer i områder som Sibirien og Arktis, voldsomme skovbrande i Australien og USA og kraftige regnskyl i flere asiatiske lande bliver fremhævet.

- De ekstraordinære klimahændelser i 2020 og data fra Copernicus' klimatjeneste viser os, at vi ikke kan spilde tiden.

- Vi må stå sammen som et globalt samfund og sikre klimaneutralitet, siger Matthias Petschke, direktør for klimatjenesten.

Copernicus understreger, at der findes forskellige analyser af den gennemsnitlige global temperatur fra forskellige observatører.

På grund af de forskellige metoder kan der være forskelle i datasættene, og det er derfor muligt, at andre observatører ikke finder 2020 på linje med 2016.

De seneste 12 måneder har den globale gennemsnitstemperatur ifølge Copernicus ligget 1,25 grader over niveauet fra før industrialiseringen.

Det er ikke langt fra grænsen på 1,5 grader, som ifølge FN's klimapanel vil få store konsekvenser for kloden.

Verdens lande indgik i 2015 en fælles klimaaftale på et topmøde i Paris.

Det overordnede mål i aftalen er frem til 2050 at holde den globale temperaturstigning under to grader i forhold til niveauet fra før industrialiseringen.

Landene skal dog stræbe efter at begrænse stigningen til 1,5 grader.