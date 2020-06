Artiklen: Sibirisk by kan have slået varmerekord nord for polarcirklen

Sibirisk by kan have slået varmerekord nord for polarcirklen

Den højeste temperatur nogensinde nord for polarcirklen kan lørdag være blevet målt i en sibirisk by.

Det skriver BBC mandag aften.

Rekorden, som er på 38 grader og målt i det nordøstlige Rusland i byen Verkhojansk, skal dog endnu bekræftes.

Selv om varmt sommervejr ikke er usædvanligt i Sibirien, har der de seneste måneder været usædvanligt høje temperaturer i regionen.

- Årlige temperaturrekorder bliver hele tiden slået over hele verden. Men områderne omkring Arktis opvarmes hurtigere end noget andet sted, siger Dann Mitchell, lektor i atmosfæriske forhold ved University of Bristol, til BBC.

- Så det er ikke overraskende at se rekorder blive slået i denne region. Vi vil se mere af dette i den nære fremtid.

Ifølge The Independent var den hidtidige rekord 37,7 grader målt ved Fort Yukon i Alaska i 1915.

Opvarmningen af områderne omkring Arktis bekymrer mange forskere, da den kan føre til optøning af metan- og CO2-holdig permafrost. Det kan bidrage til at forstærke drivhuseffekten, der fører til global opvarmning.

Tendensen har dog også flere andre negative effekter.

Afsmeltning af is på landområder betyder, at hvid is udskiftes med mørkere jord eller hav, der absorberer mere varme, hvilket kan forstærke opvarmningen.

Imens kan smeltevandet i sig selv bidrage til stigende verdenshave.

De seneste måneders sibirisk hedebølge har "en længde og et omfang, der er bekymrende", skriver BBC.

- Dette svarer til den udvikling, som klimatologer tror vil finde sted i områderne omkring Arktis i forbindelse med klimaforandringer, skriver BBC.

Klimaforholdene i Verkhojansk er kendt for at være ekstreme, og byen er endda optaget i Guinness Rekordbog for at have de største temperatursvingninger. Det skriver The Independent.

Den laveste temperatur nogensinde målt i byen er således minus 67,8 grader tilbage i februar 1892. Og gennemsnitstemperaturerne i januar befinder sig ofte omkring de minus 40 grader. Imens kan sommermånederne godt blive lune.