Sheik førte skrækkampagne mod ekskone

Men det viser sig altså at være ikke så nemt, når eksmanden hedder sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum og er premierminister for De Forenede Arabiske Emirater.

Der kører i øjeblikket en sag om forældremyndighed mellem de to ved en domstol i London.

Haya bint al-Hussein flygtede i 2019 fra hendes mand til Storbritannien.

- Jeg føler, jeg bliver stalket, sagde hun og bemærkede, at hun var nervøs for, om premierministeren ville prøve at få hende eller parrets to børn kidnappet.

Dommer Andrew McFarlane fastslog allerede i marts 2020, at det var sandsynligt, at sheiken havde beordret kidnapningen af to børn fra et andet ægteskab.

I 2020 - året efter ekskonens flugt - forsøgte han at købe en dyr engelsk ejendom. Grunden stødte op til ekskonens landlige hjem. Den kostede intet mindre end 262 millioner kroner.

Haya bint al-Hussein havde arvet ejendommen fra sin far - den tidligere konge af Jordan kong Hussein.

Senest er det kommet frem, at Mohammed bin Rashid al-Maktoum sågar havde beordret statsapparatet til at hacke og overvåge ekskonens og hendes advokaters telefon.

Dommer Andrew McFarlane fastslog under et retsmøde, at sheiken var "indstillet på at gøre brug af statsmagten til at opnå, hvad han mente var retfærdigt".

- Han har chikaneret og intimideret hende både før og efter hendes rejse til England.

McFarlane fastslog også, at Mohammad bin Rashid al-Hussein beordrede myndighederne til at benytte den israelskudviklede software Pegasus til at overvåge konens telefon.

Pegasus er udviklet af sikkerhedsvirksomheden NSO. Softwaren er kommet under kritik for at lade regimer undertrykke borgere.

Det kan installeres usynligt på smartphones og bruges til at overvåge, hvor brugeren befinder sig, og de opkald og sms'er, vedkommende foretager sig.

Ifølge den britiske avis The Guardian har blandt andet mexicanske karteller brugt softwaren til at opstøve kritiske journalister.

En kilde tæt på NSO har oplyst til nyhedsbureauet AFP, at sagen om hackingen af Haya bint al-Hussein i december 2020 fik sikkerhedsfirmaet til at opsige samarbejdet med De Forenede Arabiske Emirater.

- Så snart en mistanke om misbrug fremkommer, efterforsker, alarmerer og terminerer NSO, siger en talsmand fra virksomheden.

Sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum nægter at have nogen som helst kendskab til overvågningen af de seks telefoner, som tilhører ekskonen og hendes advokater.