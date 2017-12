Sexanklaget republikaner favorit til at vinde senatsplads

Men den 70-årige republikaner er i den grad en politiker, der deler vandene.

Han er to gange tidligere blevet fyret som højesteretsdommer i Alabama.

Første gang nægtede han at fjerne en skulptur med Biblens ti bud fra domstolsbygningen. Anden gang ville han ikke acceptere den føderale højesterets afgørelse om at lovliggøre homoseksuelle ægteskaber.

Roy Moore er også blevet mærket af MeToo-kampagnen og beskyldes for at have udsat mindreårige piger for seksuelle krænkelser og overgreb.

Så selv om republikanerne i Kongressen helst ser en republikansk senator valgt, er der behersket glæde ved udsigten til at få Moore på holdet.

Det vurderer redaktør på netmediet Kongressen.com Anders Agner.

- På den ene side er man interesseret i at fastholde mandatet, så man fortsat har et flertal i Senatet på 52 mod Demokraternes 48 pladser.

- På den anden side ved man også, at hvis Moore bliver valgt, så risikerer man at få en løs kanon på holdet.

- Man ved ikke, om han vil være loyal eller gå sine egne veje, siger Anders Agner.

Eksempelvis har Roy Moore ifølge USA-kenderen hamret løs på sine partifæller i Kongressen under valgkampen.

Han har dog støtte fra chefen for det hele, præsident Donald Trump.

- Trump har valgt at støtte ham - ikke nødvendigvis helhjertet, men dog ud fra en betragtning om, at det er bedre med ham end en demokrat, siger Anders Agner.

Demokraternes kandidat, Doug Jones, er ikke nær så kendt som Roy Moore.

Han står svagere i meningsmålingerne end Moore, men Anders Agner spår, at det bliver forholdsvist tæt løb.

Det er i sig selv opsigtsvækkende i en stat, der plejer at være en stensikker republikansk stat.

- Den store ubekendte faktor er, hvor mange vælgere det vil lykkes Demokraterne at mobilisere. Og hvor mange republikanere, der bliver hjemme, fordi de er så stødte over Moores person, at de ikke vil stemme på ham.

- Men med den tradition der er, tror jeg alligevel mest på en kneben sejr til Moore, siger Anders Agner.