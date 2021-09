Sex som næsespray og omvendte næsehorn udløser forskningspriser

Det er en parodi på den årlige uddeling af nobelpriserne, men skal altså også være med til at åbne folks øjne for usædvanlig forskning.

I år gik en af priserne til en en gruppe tyrkiske, tyske og britiske forskere, der har fundet ud af, at orgasmer kan forbedre vejrtrækningen.

Ifølge forskergruppen bliver folks åndedræt "væsentligt forbedret efter samleje, der ender med orgasme. Forbedringen er svarende til effekten af næsespray i op til en time". Det skriver Reuters.

Prisuddelingen afholdes normalt på Harvard University. De seneste to år er det dog foregået virtuelt på grund af coronapandemien.

Et af de øvrige forskningsresultater, der torsdag blev belønnet, drejede sig om transporten af bedøvede næsehorn.

Et studie har således konkluderet, at det er bedre for bedøvede næsehorns hjerte- og lungefunktion at blive bundet op i benene og transporteret på hovedet med en helikopter, end det er at blive transporteret på siden.

- Jeg elsker, at man som dyrlæge i det fri skal tænke hurtigt og uden for boksen, siger Robin Radcliffe, en af forfatterne bag forskningen, ifølge BBC.

Navnet på prisen, IG Nobelprisen, er et ordspil på det engelske ord "ignoble", der betyder uværdig. Prisen er blevet uddelt siden 1991.

I 2000 fik fysikeren Andre Geim prisen for at få en frø til at svæve ved hjælp af magnetisme. I 2010 modtog han den reelle Nobelpris i fysik.