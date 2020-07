Sergio Leones huskomponist Ennio Morricone er død - 91 år

Ennio Morricone er især kendt for at stå bag musikken til instruktøren Sergio Leones spaghettiwesterns, heriblandt "The Good, the Bad and the Ugly".

Han stod også bag musikken til Quentin Tarantino-filmen "The Hateful Eight" fra 2015, som modtog en Oscar for musikken. Tidligere var han fem gange blevet nomineret for sin musik til film.

Ennio Morricone var seks år, da han komponerede sin første musik hjemme i Trastevere-bydelen i Rom, Italiens hovedstad.

Han har lavet musik til omkring 500 film, og han er altså allermest kendt for musikken til landsmanden Sergio Leones berømte spaghettiwesterns.

Musikken til Dollars-trilogien, "A Fistful of Dollars", "For a Few Dollars More" og "The Good, the Bad and the Ugly", grundlagde hans berømmelse og gav ham mulighed for at forfølge andre projekter.

Ennio Morricone og Sergio Leone var venner fra grundskolen.