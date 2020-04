Serbien kalder EU usolidarisk: I dag kom hjælpen fra Rusland

Serbiens præsident, Aleksandar Vucic, takker for hjælpen via det sociale medie Instagram. Her konstaterer han, at de første 11 fly fra Rusland er landet i en militær lufthavn, så Sebien kan bekæmpe coronavirus.

- Stor tak til præsident Putin og vort russiske broderfolk, skriver Vucic.

Militærlæger og virologer, i alt 90 russiske eksperter, er på vej til Balkan-landet. Det lover russisk militær ifølge nyhedsbureauet Tass. Også Kina har sendt læger til Serbien.

Det er kun et par uger siden, at Serbien langede hårdt ud efter EU.

- Europæisk solidaritet eksisterer ikke. Det er bare en eventyrfortælling, sagde Aleksandar Vucic i marts.

Han roste dengang Kina som det eneste land, der kunne hjælpe Serbien. Kina havde lige lovet udstyr til Serbien, og Vucic kaldte Kinas præsident, Xi Jinping, for sin "bror".

EU har for nylig afsat 38 millioner euro i corona-hjælp til landene på det vestlige Balkan, herunder Serbien.

Men EU har samtidig besluttet - under pandemien - at sætte begrænsninger for eksporten af medicinsk udstyr fra EU. Det rammer et land som Serbien. Begrundelsen er en frygt for, at man kommer til at mangle udstyr i EU.

Serbien har forhandlet om EU-optagelse siden 2014.

Landet har 1171 smittede med coronavirus, 31 er døde.

Onsdag indførte Serbiens regering et dekret, som reelt forhindrede nationale medier i at rapportere om coronavirus.

Kun regeringens taskforce for krisehåndtering måtte oplyse om krisen. En journalist fra nyhedsmediet nova.rs blev hurtigt efter anholdt for at rapportere i strid med dekretet.

Men allerede torsdag trak premierminister Ana Brnabic trak dekretet tilbage og beklagede: "Det var min fejl", sagde hun.