September satte tredje globale varmerekord i 2020

Juni og april tangerede samtidig tidligere rekorder, oplyser Copernicus Climate Change Service.

De seneste 12 måneder har den globale gennemsnitstemperatur ligget 1,3 grader over niveauet fra før industrialiseringen

Det er ikke langt fra grænsen på 1,5 grader, som ifølge FN's klimapanel vil få store konsekvenser for kloden.

Verdens lande indgik i 2015 en klimaaftale på et topmøde i Paris.

Det overordnede mål i aftalen er at holde den globale temperaturstigning godt under to grader i forhold til niveauet før industrialiseringen.

Landene skal dog stræbe efter at begrænse stigningen til 1,5 grader.

19 af de seneste 20 år er på listen over de varmeste år, der nogensinde er registreret.

Siden de sene 1970'ere er kviksølvet i det globale termometer steget med 0,2 grader hvert årti ifølge data fra EU.

Særligt i områder som Sibirien og Arktis lå temperaturen i september langt over det sædvanlige niveau.

Også i lande som Tyrkiet, Israel og Jorden blev der sat varmerekorder i september.

- September var 0,05 grader varmere end september 2019, der hidtil var den varmeste september nogensinde, hedder det i en rapport fra Copernicus Climate Change Service.

Sidste måneds varmerekord blev sat på trods af vejrfænomenet La Niña, der har en nedkølende effekt i store dele af den tropiske stillehavsregion.

Det gør ifølge eksperter rekorden endnu mere bemærkelsesværdig.