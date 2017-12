Separatistleder i appel til Spanien: Jeg vil hjem

Han ønsker at være med, når det nye catalanske parlament har sin åbningssamling 23. januar. Så han kan blive genindsat som præsident for Catalonien.

Den catalanske separatistleder Carles Puigdemont beder den spanske regering om at lade ham vende tilbage til Catalonien fra sit eksil i Belgien.

Det siger han i et interview til Reuters.

Puigdemont, som var præsident i Catalonien indtil oktober, risikerer at blive anholdt i Spanien for sin rolle, da der blev gennemført en ulovlig folkeafstemning om løsrivelse.

Efterfølgende udråbte han en catalansk republik.

De catalanske partier, der søger løsrivelse, sikrede sig et knap mandatmæssig flertal ved valget i Catalonien torsdag.

Men det er stadig uvist, om Puigdemont og andre fængslede ledere for separatisterne vil få mulighed for at være til stede ved parlamentets åbning.

- Jeg ønsker at komme tilbage til Catalonien så hurtigt som muligt. Jeg ønsker at være tilbage lige nu. Det ville være en god nyhed for Spanien, siger han.

Puigdemont flygtede til Bruxelles, da den spanske regering i oktober ophævede Cataloniens selvstyre.

- Hvis jeg ikke vil blive tilladt at blive taget i ed som præsident, så vil det være temmelig unormalt for det demokratiske system i Spanien, siger han.

- Jeg er præsident for den regionale regering, og jeg vil forblive præsident, hvis den spanske regering respekterer valgets resultatet.

Puigdemont har opfordret den spanske regering til at indgå i en dialog for at løse krisen.

Han siger, at han er rede til at lytte til, hvad den spanske premierminister, Mariano Rajoy, vil foreslå. Også selv om det ikke er et tilbud om Cataloniens løsrivelse.

- Hvis den spanske stat har et forslag til Catalonien, så bør vi lytte, siger han. Men han tilføjer, at det skal skal være en dialog mellem lige parter.

Rajoy opfordrede fredag til dialog, men han var afvisende over for et snarligt møde mellem ham og Puigdemont.