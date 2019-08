Separatister accepterer våbenhvile i vigtig havneby i Yemen

Separatister i Yemen vil imødekomme den saudiarabiskledede koalitions opfordring til at indføre en øjeblikkelig våbenhvile i den vigtige havneby Aden, som er hovedsæde for den internationalt anerkendte regering i Yemen.

Det oplyser den separatistiske bevægelse Sydens Overgangsråd (STC) i en pressemeddelelse natten til søndag dansk tid.

Separatisterne, der kæmper for et selvstændigt sydligt Yemen, overtog kontrollen med Aden lørdag. Yemens internationalt anerkendte regering kalder hændelsen for et kup.

- Talsmanden for Sydens Overgangsråd bekræfter overholdelsen af en våbenhvile, som ledelsen af den saudiarabiskledede koalition har opfordret til, lyder det i meddelelsen.

Koalitionen truede lørdag med at indsætte militære styrker for at stoppe kampene i Aden og beordrede separatisterne til at trække sig tilbage fra præsidentpaladset og flere militærbaser, som bevægelsen havde taget kontrollen over lørdag.

Lørdagens udvikling anses som et tilbageslag for den koalition, der er ledet af Saudi-Arabien, og som kæmper mod houthi-oprørere i landet.

Separatister kæmper sammen med den saudiarabiskledede koalition, der støtter præsident Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Men separatisterne er også i strid med regeringen. De ønsker, at det sydlige Yemen skal være uafhængigt, som det var engang under navnet Sydyemen.

Der har været kampe mellem regeringsstyrker og separatister siden onsdag.

De begyndte, da separatisterne beskyldte et islamistisk parti med tilknytning til præsidenten for at stå bag et missilangreb mod en militærparade i Aden lørdag. Det er et angreb, som houthi-oprørerne hævder at stå bag.

Den saudiarabiskledede koalition, der blandt andet støttes af USA, står svagere efter lørdagens udvikling. Det vurderer Farea al-Muslimi fra Chatham House, en britisk tænketank for internationale anliggender.

- Det er godt nyt for houthierne og virkelig dårligt nyt for saudiaraberne. Nu er det ikke længere kun houthierne, der vil vælte Hadi, sagde han lørdag.