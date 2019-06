Separatist: Cataloniens fremtid bør ikke afgøres i retten

Her finder det afsluttende retsmøde i en fire måneder lang retssag mod 12 catalanske separatister sted. Og her ventes alle tiltalte at få ordet.

Cataloniens tidligere vicepræsident Oriol Junqueras fastholder, at han ikke gjorde noget kriminelt under en stor løsrivelseskrise i Spanien i 2017.

- At stemme og at forsvare republikken fra parlamentet kan ikke være en forbrydelse, siger Oriol Junqueras ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den tidligere catalanske vicepræsident mener desuden, at spørgsmålet om catalansk selvstændighed ikke hører hjemme i en retssal.

- Jeg tror helt oprigtigt, at det bedste for alle, for Catalonien, for Spanien, for Europa er at bringe spørgsmålet tilbage til det politiske landskab, som det aldrig burde have forladt, siger han ifølge den spanske avis El Mundo.

Junqueras er tiltalt for oprør, hvilket kan give op til 25 års fængsel.

Han er en blandt 12 tiltalte, der også inkluderer de politiske aktivister Jordi Sanchez og Jordi Cuixart samt Carme Forcadell, der er tidligere formand for Cataloniens parlament.

Flere catalanske separatister mener, at det seneste halvandet års varetægtsfængsling af de 12 tiltalte er urimelig.

Omvendt mener retten, at der er risiko for, at de tiltalte flygter. Tidligere er Cataloniens ekspræsident Carles Puigdemont flygtet fra Spanien.

Det er indtil videre lykkedes ham at undgå at blive udleveret til hjemlandet.

Catalonien afholdt den 1. oktober 2017 en folkeafstemning om løsrivelse fra det øvrige Spanien. Afstemningen var på forhånd erklæret forfatningsstridig af den spanske forfatningsdomstol.

Afstemningen udløste en af de værste politiske kriser i Spanien i mange år.