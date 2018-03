Seniorforsker: Berlusconi havde håbet på noget mere

Det foreløbige resultat efter søndagens parlamentsvalg i Italien viser et skuffende resultat for Silvio Berlusconi og partiet Forza Italia.

- Det er jo kun exit polls, så der er fortsat stor usikkerhed.

- Men ser vi på Centrum-højre-alliancen, som jo har Berlusconi som en ledende figur, så kan vi se, at hans parti, Forza Italia, ikke helt har fået den succes, som man havde forestillet sig.

Resultaterne fra de første exit polls viser stort set dødt løb mellem Berlusconis parti og partiet Lega med Matteo Salvini i spidsen.

- Jeg tror bestemt, at Berlusconi havde regnet med, at hans parti ville være det største. Og det betyder jo også, at Salvini, der hele tiden har peget på sig selv som regeringsleder, vil stå godt i de kommende forhandlinger.

- Det kan godt skærpe de konflikter, der i forvejen er mellem de to partiers ledere, lyder det fra seniorforskeren.

Den helt store vinder af søndagens valg ser umiddelbart ud til at blive Femstjernebevægelsen. Ifølge den foreløbige måling får partiet mellem 29,5 og 32,5 procent af stemmerne, rapporterer Rai TV.

- Det udtrykker et ønske i befolkningen om, at der kommer nye folk ind i parlamentet. Femstjernebevægelsen har altid ført deres valgkamp vendt imod de traditionelle partier, siger Gert Sørensen og tilføjer:

- Og det er jo noget, der har karakteriseret mange af de populistiske bevægelser, som vi har set rundtomkring i Europa.

De foreløbige resultater tyder på, at der ikke er nogen alliance, der får klart flertal efter søndagens valg.

Centrum-højre-alliancen ser ud til at blive størst og kan ifølge valgstedsmålingerne sætte sig på et sted mellem 225 og 265 pladser i Underhuset. Men der skal 316 pladser til for at have et flertal.

Et endeligt valgresultat ventes at være klar mandag morgen.