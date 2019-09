Seniorforsker: Afdæmpet reaktion fra USA efter droneangreb

- I forhold til at præsident Trump meldte, at man var klar med bål og brand, man var "locked and loaded" (klar til affyring, red.), så er det her et svar helt i den milde ende.

- Det er ikke en eskalering, men handler mest om at beskytte saudierne mod droneangreb, som vi så sidste weekend, siger Helle Malmvig.

To olieanlæg i Saudi-Arabien blev sidste lørdag angrebet fra luften. Angrebene blev udført ved hjælp af blandt andet droner og lammede midlertidigt over halvdelen af landets daglige produktion af råolie.

I et tweet bekendtgjorde Trump umiddelbart efter, at man var klar med et gensvar mod Iran, som præsidenten mistænker for at stå bag droneangrebene.

Fredag indførte Trump sanktioner mod Irans nationalbank og sagde samtidig, at det nemmeste for ham ville være at beordre angreb mod en række udvalgte mål i Iran.

- Men det overvejer jeg ikke, fastslog præsidenten.

Natten til lørdag oplyste det amerikanske forsvarsministerium så, at USA vil sende militære forstærkninger til området.

Den udstationerede styrke vil ifølge Pentagon omfatte et "moderat" antal styrker, og målet er først og fremmest at bidrage til landets luft- og missilforsvar.

Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, er enig med Helle Malmvig i, at det er en afdæmpet reaktion.

- Det her handler om, at Saudi-Arabiens luftforsvar ikke er godt nok, og derfor har de bedt om hjælp fra amerikanerne.

- Det er jo hammer pinligt for Saudi-Arabien, at de ikke har været i stand til at beskytte nogle af deres mest sårbare olieinstallationer, siger han.

Selv om det amerikanske initiativ ifølge de to eksperter ikke er offensivt, så er det omvendt heller ikke noget, der bidrager til en løsning på konflikten.

- Eskaleringen er lige nu afværget, og det er godt. Men det, der ligger bag hele eskaleringen i Golften, er jo ikke løst. Og det er ikke blevet nemmere at se, hvordan det kan løses, siger Helle Malmvig.

Forholdet mellem USA og Iran er forværret, efter at præsident Trump i foråret 2018 trak USA ud af en atomaftale med Iran og indførte nye sanktioner mod landet.