Senatorer: Trump bør fortsætte hård kurs over for Kina

Efter først at have straffet den kinesiske smartphone-producent ZTE for at handle med Iran og Nordkorea, satte han sig pludselig for at redde selskabet fra en truende konkurs.

Nu får Donald Trump kritik for sin kursændring fra 26 af USA's i alt 100 senatorer, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Senatorerne - der både er republikanere og demokrater - har underskrevet et fælles brev til den amerikanske præsident, hvor de opfordrer ham til ikke at slække på sin hårde linje over for Kina.

- Der kan ikke være tvivl om, at Kina ønsker at overgå USA både økonomisk og militært for at blive verdens førende supermagt. Hverken den amerikanske regering eller private amerikanske selskaber bør hjælpe Kina i den bestræbelse, skriver de i brevet.

Donald Trumps forslag om at hjælpe ZTE mødte øjeblikkelig modstand i Kongressen, hvor både republikanere og demokrater har anklaget præsidenten for at bukke under for pres fra Kina.

De negative reaktioner i USA kan give Donald Trump problemer i forhold til at indgå en endelig handelsaftale med Kina, som skal reducere det amerikanske handelsunderskud.

Det er dog ikke presset fra Kina, der ifølge den amerikanske præsident selv, er årsag til lempelserne mod ZTE.

Det skyldes derimod, at amerikanske teknologivirksomheder bliver skadet økonomisk, hvis de på grund af de amerikanske handelssanktioner bliver forhindret i at sælge varer til Kinas næststørste telefonproducent.

- De (ZTE, red.) kan stadig betale en stor pris, uden nødvendigvis at skulle skade alle disse amerikanske virksomheder, siger Donald Trump.

Det har fået de 26 senatorer til at opfordre Trumps administration til at fastholde sanktioner mod "gentagne og overlagte overtrædere af amerikansk lov, såsom ZTE".