Senator vil sigte Bolsonaro for massedrab

Præsidentens tilgang til pandemien har slået så meget fejl, at han bør anklages for massedrab som følge af mange af de coronarelaterede dødsfald i det sydamerikanske land.

Det mener en brasiliansk senator, som leder en undersøgelse af Brasiliens håndtering af pandemien.

Senator Renan Calheiros fra oppositionen anbefaler på baggrund af undersøgelsen, at Bolsonaro bliver sigtet for massedrab, fordi fejl fra regeringens side førte til titusindvis af unødvendige dødsfald.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En næsten 1200 sider lang rapport udarbejdet af Renan Calheiros beskylder Bolsonaro for bevidst at have afvist tilbud om køb af vacciner mod covid-19 tidligt i pandemien.

Som følge af den beslutning blev Brasiliens vaccinationskampagne forsinket. Det kostede anslået 95.000 mennesker livet, konkluderer rapporten.

Ifølge rapporten var Jair Bolsonaro styret af en "ubegrundet tro på teorien om flokimmunitet ved naturlig smitte".

- Uden vaccinen ville antallet af dødsfald være stratosfærisk, hvilket det viste sig at blive, står der i rapporten.

Her konkluderes det videre, at Bolsonaro er "den hovedansvarlige for regeringens fejl begået under covid-19-pandemien", og at han handlede imod råd fra sit eget sundhedsministerium.

I rapporten anbefales yderligere 13 anklager mod Bolsonaro. Det gælder blandt andet en anklage om folkedrab mod Brasiliens oprindelige befolkning som følge af en række handlinger, der efterlod deres lokalsamfund sårbare over for virusset.

Senatet mangler endnu at stemme om udkastet til rapporten. Denne afstemning er planlagt til næste uge.

Bolsonaro har afvist undersøgelsen af coronahåndteringen som værende "politisk motiveret".

Tirsdag kaldte han undersøgelsen for en "joke" og sagde, at han ikke var bekymret.

Reuters bemærker, at det er højst usandsynligt, at Bolsonaro vil blive stillet for en domstol på anklager om massedrab. Sådanne anklager skal nemlig fremsættes af den brasilianske statsanklager - og denne er udpeget af præsidenten.

Det kongresudvalg i Brasilien, som undersøger håndteringen af coronapandemien, består af i alt 11 senatorer - herunder syv fra oppositionen.

I den næsten 1200 sider lange rapport bliver brasilianske myndigheder opfordret til at fængsle præsidenten.

- Mange af dødsfaldene kunne være undgået, siger senator Renan Calheiros til avisen The New York Times.

Udvalget mener ifølge avisen, at der bør rejses anklager mod yderligere 69 personer.

Blandt dem er tre af Bolsonaros sønner og mange nuværende såvel som tidligere embedsmænd.

Siden pandemiens begyndelse er der ifølge Johns Hopkins University registreret 603.855 coronarelaterede dødsfald og cirka 21,7 millioner smittetilfælde i Brasilien. Der bor godt 212 millioner mennesker i landet.