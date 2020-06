Senatet i USA vil ikke behandle ny politireform

- Jeg tror ikke, at man på gaden vil acceptere, at der ikke sker noget, siger flertalslederen i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, om en politireform. Et lovudkasat, som møder modstand hos præsident Donald Trump, vil formentligt ikke blive taget op i Senatet, hvor Republikanerne har flertal.

Foto: Yuri Gripas/Reuters