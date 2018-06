Senatet i Canada siger ja til fri hash

Et flertal i senatet i Canada har godkendt et lovforslag om at legalisere cannabis for voksne personer.

Det er sket natten til fredag dansk tid.

Loven, der ventes at træde i kraft i løbet af et par måneder, indebærer, at personer over 18 år kan dyrke og ryge cannabis. Og dermed også hash, der udvindes fra hampplanten, samt marihuana.