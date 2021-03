Senatet godkender Bidens bud på en justitsminister

I sidste uge godkendte medlemmerne af Senatets retsudvalg ham som landets nye justitsminister med stemmerne 15-7. Dermed var det ventet, at resten af Senatet også ville stemme for ham.

Under høringen i retsudvalget i sidste måned lovede han, at han vil genetablere tilliden til justitsministeriet og beskytte det fra politisk indblanding.

Præsident Donald Trump blandede sig gentagne gange i justitsministeriets arbejde og lagde pres på de skiftende justitsministre for, at de skulle være blide over for hans allierede og gå hårdt efter hans politiske fjender.

Garland overtager justitsministerposten på et tidspunkt, hvor Trump-tilhængeres stormløb mod USA's Kongres 6. januar er ved at blive efterforsket.

Hundredvis af mennesker er anholdt i sagen, herunder flere medlemmer af grupper på den yderste højrefløj.

Merrick Garland har betegnet stormløbet på Kongressen som "uhyrligt" og sagt, at efterforskningen vil have højeste prioritet for ham som minister.

Garland var i 2016 nomineret til en ledig post i USA's højesteret af den daværende præsident, Barack Obama.

Men den daværende republikanske leder af Senatet, Mitch McConnell, afviste at lade Senatet stemme om hans godkendelse.

Det lykkedes for Det Republikanske Parti at trække godkendelsen i langdrag, helt indtil Obama forlod sit embede i januar 2017. Her overtog Donald Trump posten og fik siden godkendt sin egen kandidat.

McConnell var en af de 20 republikanske senatorer, der onsdag stemte for at godkende Garland.

- Jeg stemmer for at bekræfte dommer Garland på grund af hans mangeårige ry som en ligefrem mand og juridisk ekspert, sagde McConnell inden afstemningen.

- Hans centrum-venstre perspektiv har været inden for den retlige mainstream, tilføjer han.