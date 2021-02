Senatet godkender Biden-rival som transportminister

Buttigieg forsøgte at blive Demokraternes præsidentkandidat til det seneste valg, men han trak sig tidligt i forløbet. Han støttede siden hen Biden, som demokraternes bud på en ny præsident.

Han bliver nu den første åbne homoseksuelle minister i en amerikansk regering.

Biden har tidligere sagt, at han ønsker at sammensætte en regering, der afspejler forskelligheden i det amerikanske samfund.

Den nye transportminister har tidligere været borgmester i South Bend i delstaten Indiana. Han har desuden været i den amerikanske hær og været udsendt til Afghanistan.

Buttigieg er ikke den eneste, der tirsdag er godkendt som minister.

Alejandro Mayorkas er godkendt som minister for indenlandsk sikkerhed. Det er en post, der blev oprettet efter terrorangrebet på de to tårne i World Trade Center i 2001.

Cubanskfødte Mayorkas bliver den første latino og immigrant i historien, der får en ministerpost i USA.

Han vil blandt andet sørge for, at ministeriet skal kunne indsamle oplysninger om trusler fra yderliggående personer og grupper "på en upolitisk og upartisk måde".

- Truslen fra hjemlig ekstremisme er en af de største udfordringer, som ministeriet for indenlandsk sikkerhed står overfor, sagde han i januar.

Man skal have et flertal i Senatet for at blive godkendt som minister.

Senatet stemte Buttigieg ind som minister med 86 stemmer for og 13 stemmer imod.

Buttigieg betegnes ifølge AFP som en ny stjerne for Demokraterne, der er meget vellidt.

Han og Biden har talt om, at de vil udarbejde en stor plan for den amerikanske transports infrastruktur.

- Buttigieg er klar til at arbejde med medlemmer fra begge sider (i Senatet, red.) for at forbedre jernbanetrafik, motorveje og mere i landdistrikter og bycentre og alle steder i mellem, sagde Senatets leder, Chuck Schumer, inden han stemte for den 39-årige demokrat.

Buttigieg skriver på sin Twitter-profil, at han er "ydmyg over for Senatets godkendelse", og at han er "klar til at begynde arbejdet".

Buttigieg kan ifølge BBC tale norsk, fordi han besluttede sig for at lære sproget, efter at han havde læst den norske forfatter Erlend Loes roman "Naiv. Super". Det norske sprog skulle give ham mulighed for blandt andet at læse Knut Hamsun på originalsproget, skriver NTB.