Senatet blåstempler enormt budget i USA

Med 50 stemmer for og 49 imod stemte Senatet for en enorm budgetramme på 3500 milliarder dollar. Pakken skal efter planen finansiere forskellige klimatiltag og en udbygning af det sociale sikkerhedsnet.

Med en længe vente og særdeles tæt afstemning i Senatet kom præsident Joe Biden onsdag et stort skridt nærmere en realisering af sine visioner for det amerikanske samfund.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De svimlende 3500 milliarder dollar svarer til 22.200 milliarder kroner.

Senatets godkendelse faldt på plads, blot en dag efter at kammeret vedtog en pakke på over 1000 milliarder dollar til infrastruktur.

Budgettet skal give præsident Biden mulighed for at at lave store investeringer i sundhedsvæsnet og uddannelse. Derudover skal pengene bruges på tiltag, der skal imødegå klimaforandringerne.

Professor Derek Beach forsker i amerikansk politik ved Aarhus Universitet. Han ser det som en stor succes for præsidenten, at han har formået at få de to pakker stemt igennem i Senatet.

Særligt den store pakke på 3500 milliarder dollar har stået højt på Demokraternes ønskeliste.

- Joe Biden kender Washington og ved, hvordan spillet fungerer. Han formår at sammenstykke de to forskellige pakker, så han får både moderate republikanere og sine egne demokrater - selv de mest konservative - til at stemme for, siger Derek Beach til Ritzau.

- Det viser, at Biden formår at gøre ting, som hverken Obama- eller Trump-administrationen formåede med hensyn til at få Washington til at fungere.

Budgettet skal dog også godkendes af Kongressens andet kammer - Repræsentanternes Hus - før den er en realitet.

Kammerets medlemmer ventes at stemme om pakken, når de vender tilbage fra ferie sidst i august.

Bliver pakken godkendt her, kan det beskytte efterfølgende lovgivningsarbejde mod forhalinger fra Republikanernes side.

Det er den efterfølgende lovgivning, som endeligt skal udmønte pakken.

Pakken blev stemt igennem efter mere end 14 timers debat i Senatet.

- Det har været noget af en nat, lød det efterfølgende fra den demokratiske flertalsleder, senator Chuck Schumer, ifølge Reuters.

- Vi har stadig langt igen. Men vi har taget et enormt skridt hen imod at forandre USA. Dette er det vigtigste lovgivningsarbejde i flere årtier.

Demokraterne vil de kommende måneder forsøge at få konkret politik gennemført på baggrund af budgettet.

Både republikanere og moderate demokrater har dog udtrykt bekymring på grund af pakkens størrelse. De frygter, at den vil føre til inflation og højere skatter. Generelt ser de den som et venstreorienteret projekt.